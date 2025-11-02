Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на чемпионате Европы (ФОТО)

Азербайджан Материалы 2 ноября 2025 01:28 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - В Кишинэу завершилось первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает Trend, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала один комплект медалей. В весовой категории свыше 100 килограммов Кянан Насибов, одержав победу над всеми соперниками, стал победителем чемпионата континента. В весовой категории до 81 кг серебряную медаль завоевал Омар Раджабли, а в весе до 90 кг бронзовая награда у Аслана Коцоева.

В первый день соревнований золотую медаль в категории до 66 кг выиграл Ислам Рагимов.

Отметим, что впервые в истории азербайджанского дзюдо наши спортсмены завоевали золотые медали первенства Европы U23 в весовых категориях до 66 кг и свыше 100 кг.

По итогам турнира сборная Азербайджана, завоевав 4 награды - 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняла первое место как в общекомандном, так и мужском зачете. Несмотря на то, что в соревнованиях выступали только наши дзюдоисты-мужчины, национальная сборная сумела стать лидером среди 37 стран.

