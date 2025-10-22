В рамках мировой премьеры балета "Два ковра" в Астане состоялся показ экспозиции "Азерхалча" (ФОТО)

АСТАНА /Trend Life/ - В рамках мировой премьеры балета "Два ковра", созданного Mosaic Del Arte на основе легенды "Ширванского ковра", в Театре "Астана Балет" состоялся показ экспозиции ОАО "Азерхалча", сообщает Trend Life.

Для премьеры мастерами "Азерхалча" специально был соткан уникальный ковер, привезённый из Баку и представленный в фойе театра вместе с другими экспонатами - как символ культурного моста между странами. Экспозиция из традиционных и современных ковров вызвала большой интерес гостей, для которых был также организован мастер-класс по азербайджанскому ковровому искусству.

Креативный директор и член правления ОАО "Азерхалча" Асмар Бабаева отметила особую значимость экспозиции и премьеры балета – масштабного проекта, в деле развития мирового классического искусства, пропаганды национального наследия.

"Прекрасное соединение культур народов, театра и декоративного искусства бесспорно заслуживает самых высоких слов. Работа над проектом началась несколько месяцев назад, когда нам представили историю, посвящённую древнему азербайджанскому искусству ковроткачества. И на основе разработанного эскиза (автор - Анастасия Капустина) в короткие сроки наша большая команда смогла создать эксклюзивный ковер, в единственном экземпляре, который представлен в экспозиции, фактически став одним из участников театрального события. Здесь мы также представили редкие экземпляры из богатой коллекции "Азерхалча", чтобы казахстанская публика могла ближе познакомиться с нашими ковровым искусством. Уверена, что балет "Два ковра" с большим успехом будет представлен на мировых сценах и в Азербайджане", - отметила Асмар Бабаева.

Среди гостей были советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков, директор выставочного центра "Азерхалча" Рза Гасанов, представители посольства Азербайджана в Казахстане.

Напомним, что на протяжении двух дней с большим успехом в Театре "Астана Балет" прошла мировая премьера балета "Два ковра", созданного Mosaic Del Arte на основе легенды "Ширванского ковра" - черно-красного произведения из коллекции Лувра. В творческий коллектив вошли: Валерий Копейкин - автор либретто, генеральный продюсер, Александр Могилев - балетмейстер-постановщик, режиссер, Арсений Смирнов – композитор, Анастасия Капустина - художник-постановщик, Игорь Чапурин - художник по костюмам, Асель Абакаева – педагог-репетитор, Жанна Егорова - генеральный директор Mosaic Del Arte, Михаил Черных – продюсер. Главные партии исполнили - Татьяна Тен (Лейла), Сундет Султанов/Ерканат Ермагамбет (Самир), Наталия Фернандес Менес (Марго). На сцене также выступили артисты "Астана Балет", учащиеся Казахской национальной академии хореографии - всего в проекте участвовало более 140 человек!

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!