Назван объем средств, выделенных на оборону в Азербайджане в 2005–2025 гг.

БАКУ/Trend/ - Средства, выделяемые из государственного бюджета на укрепление национальной безопасности и обороноспособности Азербайджана, а также на укрепление его материально-технической базы, увеличились в 29 раз, достигнув 8,4 миллиарда манатов.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе выступления на научно-практической конференции «Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости», посвященной «Году Конституции и суверенитета», прошедшей в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

А. Байрамов сообщил, что в период 2005–2025 годов на нужды обороны было направлено около 58 миллиардов манатов.

