Инвестиции в основной капитал в транспортном секторе Азербайджана выросли в 18 раз - замминистра

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет инвестиции в основной капитал в транспортном секторе Азербайджана выросли в 18 раз.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов в ходе выступления на научно-практической конференции "Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости", посвященной "Году Конституции и суверенитета" и прошедшей в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что к концу 2024 года объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана составил 14,5 млн тонн.

"Это означает рост на 8,4% по сравнению с 2023 годом. За последние 5 лет в этом направлении наблюдается рост в 2,5 раза. За последние 20 лет занятость в транспортной сфере увеличилась более чем в 2 раза, среднемесячная номинальная заработная плата - в 13,5 раза, а инвестиции в основной капитал увеличились в 18 раз. В 2024 году транспортный сектор вырос на 14,1%, составив 7% ВВП, а сектор информации и связи увеличился на 11,4%, составив 1,9% ВВП", - сказал Р. Гумматов.

