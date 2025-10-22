Турция планирует расширить поставки туркменского газа и укрепить роль в региональной энергетике - глава BOTAŞ

АШХАБАД /Trend/ - Турция намерена значительно увеличить поставки туркменского природного газа и укрепить сотрудничество с партнерами в регионе.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил управляющий директор государственной энергетической компании BOTAŞ Абдулвахид Фидан, выступая на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

Он напомнил, что в марте этого года Турция впервые начала импорт туркменского газа, назвав это историческим событием для двух стран.

"Теперь наша цель - сделать этот проект долгосрочным и масштабным, превратив Турцию в надежный маршрут поставок туркменского газа на международные рынки", - отметил Фидан.

По его словам, Турция активно укрепляет свою энергетическую инфраструктуру и расширяет сотрудничество с соседними государствами. В этом контексте он выделил роль Азербайджана и проекта ТАНАП, через который в Европу уже было поставлено свыше 50 миллиардов кубометров газа.

"Совместные проекты с Азербайджаном и новые маршруты с участием Туркменистана позволят сделать наш регион ключевым звеном в обеспечении энергетической безопасности Европы и Азии", - подчеркнул глава BOTAŞ.

Фидан добавил, что BOTAŞ продолжает масштабные инвестиции в развитие газотранспортной и регазификационной инфраструктуры, чтобы повысить надежность поставок и расширить экспортные возможности.

"Турцию и Туркменистан связывают не только общие энергетические интересы, но и братские отношения. Мы готовы совместно реализовать проекты, которые изменят баланс сил в региональной энергетике", - резюмировал он.