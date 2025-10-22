Ялчин Рафиев принял участие в мероприятии высокого уровня в Париже

БАКУ /Trend/ - 21 октября в штаб-квартире UNESCO в Париже состоялось мероприятие высокого уровня «От Баку до Белена: борьба с изменением климата на пути к устойчивым и просвещенным обществам».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, на открытии мероприятия выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, а также заместители генерального директора UNESCO Лидия Артур Брито и Тауфик Челассие.

В своем выступлении Я. Рафиев рассказал об основных результатах, достигнутых Азербайджаном в период председательства на COP29, и роли Азербайджана в климатической дипломатии. Он подчеркнул ключевую роль образования, науки и культуры в борьбе с изменением климата.

Я. Рафиев отметил, что конференция COP29, организованная Азербайджаном, запомнилась рядом важных событий, таких как принятие Новой цели климатического финансирования (NCQG), Дорожной карты Баку-Белен (1.3T), соглашение по статье 6 Парижского соглашения – запуск углеродных рынков и укрепление государственно-частного партнерства; полномасштабное функционирование Фонда потерь и ущерба, а также инициативы, выдвинутые в рамках председательства в COP29.

Подчеркнуто, что наша страна намерена усилить меры по борьбе с изменением климата в рамках председательства в COP29 и в дальнейшем в тесном сотрудничестве с региональными и глобальными партнерами, и внести вклад в научно обоснованный и справедливый переход к климатической политике.

Заместители генерального директора UNESCO, подчеркнув исторические результаты COP29, поблагодарили Азербайджан за поддержку в налаживании синергии между вопросами изменения климата и темами повестки дня UNESCO в рамках COP29 и в последующий период.

В рамках визита в Париж Ялчын Рафиев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес сторон, и энергетическим инициативам председательства в COP29.

Кроме того, состоялась рабочая встреча с постоянными представителями малых островных развивающихся государств (SİDS) и ряда других стран при UNESCO. В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как достижения Азербайджана в качестве председателя COP29, влияние изменения климата на страны SİDS, постоянная поддержка, оказываемая нашей страной этим государствам, а также направления дальнейшего сотрудничества.

