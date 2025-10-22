Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана за последние 20 лет

БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет государственный бюджет Азербайджана увеличился примерно в 50 раз.

Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекперов в ходе выступления на научно-практической конференции «Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости», посвященной «Году Конституции и суверенитета» и прошедшей в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он подчеркнул, что в 2004–2024 годах внутренний валовый продукт увеличился в 3,8 раза, а ненефтяной сектор – в 3,7 раза.

«За последние 20 лет в экономику страны инвестировано 344,4 млрд долларов, из которых 213,2 млрд долларов направлено в ненефтяной сектор. Это показатель стабильности и надежности инвестиционного климата в стране», – добавил С. Алекперов.

