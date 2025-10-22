Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Министр иностранных дел Эстонии почтил память шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 22 октября 2025 16:25 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Эстонии почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкна 22 октября посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, министр почтил память доблестных сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».

Затем гости полюбовались панорамой Баку и были проинформированы о проводимых в столице работах по благоустройству и строительству.

