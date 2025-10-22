ЦБА не исключает интервенцию на рынке с целью покупки валюты

БАКУ /Trend/ - Центральный банк может провести интервенцию на рынке с целью покупки валюты.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвящённой параметрам процентного коридора.

«Судя по итогам последних 9 месяцев, предложение на валютном рынке довольно высокое. В таком случае мы, вероятно, проведём интервенцию на валютном рынке в сторону покупки. Но было бы неправильно сейчас говорить о каких-либо цифрах, так как до конца года ещё есть бюджетные расходы, и их необходимо учитывать», — отметил он.

