Туркменистан может стать мостом между сегодняшними энергетическими вызовами и амбициями будущего - Global Gas Centre

АШХАБАД /Trend/ - Для устойчивого развития глобальной энергетики критически важно сочетание инноваций, международного сотрудничества и подготовки кадров.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявила исполнительный директор Global Gas Centre Валери Дюкро на XXX Юбилейной Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

По ее словам, доступ к надежной и доступной энергии является основой национальной безопасности и требует доверия, диалога и сотрудничества между странами. Туркменистан, обладая значительными запасами природного газа, демонстрирует пример стратегического использования ресурсов и международного партнерства.

"Сегодняшний энергетический переход требует нового подхода, где устойчивость, инновации и доступность играют ключевую роль", - отметила Дюкро.

Она подчеркнула важность подготовки нового поколения специалистов, которые смогут эффективно управлять энергетическими ресурсами и поддерживать глобальные инициативы по устойчивому развитию. Кроме того, для стран с богатой газовой инфраструктурой критически важно использовать инновации и укреплять международные партнерства для реализации совместных проектов.

"Туркменистан, благодаря своим запасам и стратегическому положению, имеет уникальную возможность стать мостом между сегодняшними энергетическими вызовами и амбициями будущего", - добавила исполнительный директор Global Gas Centre.