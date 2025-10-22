В Ватикане представлен проект "Небесные религии" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ватикане состоялась презентация триптиха, созданного азербайджанскими ковроделами по проекту «Небесные религии». Это произведение искусства, представленное на встрече Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV и посвященное иудаизму, христианству и исламу, является воплощением глубокой философской мысли и национального духа ремесленничества.

Как сообщает Trend, каждый из трех ковров символизирует разную религию и культуру, но вместе они выражают общие ценности человечества – мир, сострадание и справедливость. Проект является олицетворением универсальных ценностей, проистекающих из глубин азербайджанской культуры, а также стратегии культурной дипломатии.

Планируется экспонирование триптиха как в Ватикане, так и в различных странах мира. В этом отношении работа имеет культурно-политическое значение с точки зрения пропаганды мультикультурного наследия Азербайджана в мире. Это свидетельствует о том, что культурный голос Азербайджана слышен в глобальном масштабе и что азербайджанское ковровое искусство имеет не только эстетическую, но и философскую ценность.