В Баку пройдет трехдневная премьера спектакля "Ты – король" по хитам Элвиса Пресли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24, 25 и 26 октября на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоится премьера музыкального спектакля "Ты – король" по хитам Элвиса Пресли, сообщает Trend Life.

Государственный музыкальный театр впервые в своей истории обращается к творчеству "короля рок-н-ролла".

В центре бурных страстей, ярких танцевальных и вокальных номеров под всемирно известные зажигательные хиты Пресли история скромного молодого певца Элвина, который живет с мамой, работает официантом в клубе и, конечно, мечтает прославиться. Каждый день, приходя на работу, он получает очередную порцию наставлений от босса, а также беспрестанно любуется местной звездой Мерилин, в которую тайно влюблен. А по вечерам он остается один, наедине со своими мечтами и главным кумиром своей жизни – великим Элвисом.

Спектакль Алекпера Тагизаде про то, что в жизни всегда есть место чуду. Это история про каждого, кто стремится достичь чего-то в жизни – про тебя, про меня, про нас. А еще про то, что истинный талант всегда пробьет себе дорогу к славе, и иногда не хватает самой малости, чтобы поверить в себя, в свои силы и понять, что ты – король!

Драматург, режиссер-постановщик спектакля – Алекпер Тагизаде, музыкальный руководитель – Джавад Тагизаде, хореограф – Камилла Алиева, художник - Вюсал Рагим, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

В главных ролях - заслуженный артист Ильхам Назаров, актеры Атилла Мамедли, Ольга Георгиева, Мехрибан Залиева, Рауф Бабаев, Айдан Гасанова, Леонид Клец, Эльчин Ахадзаде, Субхан Рустамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!