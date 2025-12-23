Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Общество Материалы 23 декабря 2025 17:46 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" командования Пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращена попытка контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Было отмечено, что в результате проведенного пограничного поиска и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 6 кг 848 граммов марихуаны и 0,006 мг опиума.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

