Эйюб Гулиев с большим успехом представил Азербайджан на международном фестивале в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Торжественным гала-концертом Grande Finale завершился XXIX международный оперный фестиваль Иммлинг в Германии. Азербайджан на фестивале представлял главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

На вечере главный дирижер оперного фестиваля Корнелия фон Керсенброк рассказала о деятельности азербайджанского дирижера и пригласила его на сцену, сообщил Trend Life музыкант.

"В концерте принимали участие симфонический оркестр и хор Иммлинг под руководством дирижеров из Германии, Китая, Грузии, Южной Африки. Четырехчасовая концертная программа была встречена стоячими овациями местной баварской публики. Огромный зал в Бад-Эндорфе не вместил всех желающих и поэтому организаторам пришлось открыть двери театра для любителей оперного искусства. Все билеты были раскуплены за не несколько недель до концерта", - отметил Эйюб Гулиев.

В концерте принимали участие знаменитые оперные солисты, представители разных поколений из Италии, Болгарии, Испании, Грузии, Мексики, Ливана, Китая, Латвии и Египта. Лучшие отрывки - арии, дуэты, ансамбли и увертюры Дж.Верди, Дж.Пуччини, Г.Доницетти, М.Глинки, П.Масканьи, Ф.Легар, Д.Гершвина, и Л..Бернстайна вызвали всплеск эмоций у зрителей.

По завершению концерта дирижер Эйюб Кулиев и все солисты концерта исполнили знаменитую "Застольную" из оперы "Травиаты" Дж.Верди. В рамках фестиваля также состоялись премьеры спектаклей "Манон Леско" Пуччини, "Кармен" Ж.Бизе, "Сила судьбы" Дж.Верди, "Волшебная флейта" В.Моцарта, симфонии Малера, отдельные концертные программы O Sole Mio и Concerto Aranjues, которые вызвали огромный интерес и энтузиазм у местной публики.

По приглашению и инициативе главного интенданта фестиваля Людвига Баумана и художественного руководителя Корнелии фон Керсенброк неоднократно на концертах фестиваля звучала музыка великих азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова и Ниязи.

