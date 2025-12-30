Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Судно «Гафур Мамедов», эксплуатируемое за пределами Каспийского моря, прошло капитальный ремонт

Транспорт Материалы 30 декабря 2025 10:41 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Сухогрузное судно «Гафур Мамедов», принадлежащее ASCO, входящей в состав AZCON Holding, и эксплуатируемое за пределами Каспийского моря, прошло капитальный ремонт, сообщает во вторник Trend со ссылокой на ASCO.

Ремонт был выполнен на судоверфи Torlak, расположенной в районе Тузла города Стамбул, где был реализован весь комплекс работ, необходимых для последующей пятилетней эксплуатации судна.

В рамках процесса был проведен капитальный ремонт главных двигателей судна, а два вспомогательных дизель-генератора заменены на новые, более экономичные агрегаты с учетом фактической потребности судна в электроэнергии.

Наряду с этим выполнены необходимые работы на другом оборудовании судна. Трубопроводные системы были частично обновлены, а винто-рулевой комплекс демонтирован, отремонтирован в заводских условиях и повторно установлен на судне. Кроме того, были обновлены системы бытовой канализации и танки. В соответствии с Приложением VI Конвенции MARPOL в топливную систему судна были внесены необходимые модификации.

В целях улучшения условий проживания экипажа проведены ремонтные работы в столовой и каютах, заменены бытовые системы и стеновые панели.

Одновременно были выполнены ремонтные работы подводной части корпуса судна, произведена замена изношенных элементов, корпус очищен и окрашен. В грузовых трюмах также проведены работы по замене металла, а также очистке и окраске.

Отметим, что судно «Гафур Мамедов» эксплуатируется за пределами Каспийского моря с 2017 года. Его грузоподъемность составляет 5 500 тонн, длина — 108 метров, ширина — 16,5 метра.

