Победители конкурса контента «Creative Media – Baku» награждены (ФОТО)

Состоялась церемония награждения победителей конкурса контента «Креативные медиа – Баку», который прошел в рамках Недели «Медиаграмотность» и был организован совместно с Закрытым Акционерным Обществом «АзерГолд» и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

В рамках конкурса оценивались работы, подготовленные по темам «Искусственный интеллект и этика: безопасное цифровое общество», «Предоставление достоверной информации для различных отраслей: горнодобывающая промышленность» и «Медиаграмотность в контексте социальной ответственности».

Выступая на церемонии, директор Департамента проектов поддержки СМИ, стратегического планирования и информационных технологий Агентства развития СМИ Ламан Искендарова отметила, что крайне важно готовить кадры, отвечающие современным требованиям в сфере СМИ. Она отметила, что конкурс контента «Креативные медиа – Баку», проведенный в рамках Недели «Медиаграмотность», является одной из важных инициатив, реализуемых в этом направлении.

В своем выступлении советник ЗАО «АзерГолд» Лейла Садыхова заявила, что главная цель проведения данного конкурса — повышение медиаграмотности, формирование новых подходов к борьбе с дезинформацией и одновременно расширение возможностей для профессионализации и специализации молодежи. Она отметила, что среди тем конкурса особое значение для «АзерГолд» имеют статьи о горнодобывающей промышленности. Л.Садыхова высоко оценила статьи, представленные участниками конкурса, и отметила что они правильно понимают суть горнодобывающей области, а также отличаются аналитическим и профессиональным подходом.

В рамках мероприятия также состоялся тренинг «Современные методы письма и сохранение журналистских принципов», который провела Конул Нифталиева, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации Бакинского государственного университета.

В завершение победители конкурса были награждены и получили сертификаты.