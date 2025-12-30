АБР продолжит поддержку Азербайджана в "зеленом" переходе в ближайшие пять лет

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) продолжит поддерживать Азербайджан в его "зеленом" переходе в течение следующих пяти лет, заявила в видеообращении директор представительства АБР в Азербайджане Суния Дуррани-Джамал, сообщает во вторник Trend.

"Подводя итоги уходящего года, мы отмечаем достижения 2025 года. Команда АБР в Азербайджане тесно сотрудничала с министерствами, агентствами и частным сектором, чтобы определить приоритеты, которые легли в основу нашей стратегии партнерства с Азербайджаном, одобренной Советом директоров АБР в июле. Эта стратегия определяет, как мы поддерживаем страну в достижении ее целей и способствуем развитию не только на национальном, но и на региональном уровне.

В течение следующих пяти лет АБР продолжит оказывать поддержку Азербайджану в "зеленом" переходе. Мы будем искать пути ускорения создания добавленной стоимости и повышения устойчивости экономики. Развитие потенциала и поддержка создания рабочих мест также остаются нашими приоритетами. Визиты руководителей АБР, включая вице-президентов Инминга Янга, Скотта Морриса, Баргава Дасгупты и генерального директора Лии Гутьеррес внесли значимый вклад в нашу работу", - отметила она.

Суния Дуррани-Джамал подчеркнула, что визит президента АБР Масато Канды в Баку в ноябре подтвердил приверженность банка Азербайджану в этот ключевой момент, когда страна готова воспользоваться преимуществами "дивиденда мира".

"Любой прогресс возможен благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, и мы благодарим наших коллег из правительства, частного сектора и специалистов АБР со всего мира, которые усердно работали в этом году. Азербайджан оказал большое доверие АБР, и мы намерены оправдать его, находя способы предоставлять лучшие услуги. Мы готовимся к реализации крупных инвестиций в железные дороги, бакинское метро и инфраструктуру водоснабжения, а также к расширению поддержки малого и среднего бизнеса, одновременно постоянно оценивая новые возможности для "зеленого" и инклюзивного Азербайджана", - заключила она.