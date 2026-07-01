Иранская нефть после приостановки санкций США подорожала на 20% - Галибаф

БАКУ /Trend/ - После приостановки действия американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и нефтепродуктов Иран начал реализовывать свои энергоресурсы по ценам, которые на 20% выше, чем до конфликта с США.

Об этом сообщил председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, многие считали отмену санкций нереалистичным обещанием. «Однако санкции были приостановлены, и сегодня иранская нефть продается на 20% дороже, а доходы от ее реализации поступают на счета», — заявил Галибаф.