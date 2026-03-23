Иран запустил баллистические ракеты по Израилю - IDF

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке Иран вновь запустил баллистические ракеты по Израилю.

Как сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel, об этом проинформовали Силы обороны Израиля (IDF).

Ожидается, что в ближайшее время в связи с ракетным обстрелом Иерусалима и южных районов Израиля прозвучат тревожные сирены.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.