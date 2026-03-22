Закир Гасанов выразил соболезнования Турции и Катару

БАКУ/ Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру и заместителю премьер-министра, государственному министру по делам обороны Катара шейху Сауду бин Абдуррахману бин Хасану Аль Тани.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в тексте соболезнования говорится: «Сообщение о том, что вертолет, принадлежащий Вооружённым силам Катара, выполнявший учебный полёт в рамках Командования объединённых совместных сил Катар–Турция, потерпел крушение в море из-за технической неисправности, и в результате аварии погибли один военнослужащий Вооружённых сил Турции, два технических сотрудника компании ASELSAN и четыре военнослужащих Вооружённых сил Катара, глубоко меня опечалило.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, разделяю их горе и желаю упокоения душам погибших».