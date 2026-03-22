Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран составил 117,6 миллиона долларов США, сообщили Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, это на 13,3 миллиона долларов или 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период доля торговли с Ираном составила 1,88% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Иран занял 9-е место среди стран-торговых партнеров Азербайджана.

За январь-февраль Азербайджан экспортировал в Иран продукции на 2,4 миллиона долларов, что на 52 тысячи долларов или 2,1% меньше, чем годом ранее.

В то же время импорт из Ирана составил 115,3 миллиона долларов, увеличившись на 13,4 миллиона долларов или 13,1% в годовом исчислении. В результате Иран занял 4-е место среди стран, откуда Азербайджан импортирует наибольший объем продукции.

В целом за январь-февраль Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 6,264 миллиарда долларов, что на 2,640 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - на импорт. За год экспорт сократился на 1,101 миллиарда долларов или 23,1%, а импорт - на 1,539 миллиарда долларов, сократившись в 1,6 раза.

По итогам отчетного периода сформировалось положительное сальдо внешней торговли в размере 1,066 миллиарда долларов, что на 438 миллионов долларов или в 1,7 раза больше в годовом сравнении.