Вырос объем инвестиций Азербайджана в экономику Китая

БАКУ /Trend/ – В 2025 году прямые инвестиции Азербайджана в Китай составили 9,957 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,2 миллиона долларов или в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Доля инвестиций, направленных в Китай, в общем объёме прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в отчётном году составила 0,4%.

В свою очередь Китай в 2025 году инвестировал в экономику Азербайджана 26,895 миллиона долларов США, что на 9,3 миллиона долларов или в 1,5 раза больше показателя предыдущего года. Доля этих инвестиций в общем объёме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила также 0,4%.

Для сравнения, в 2024 году объём прямых инвестиций из Китая в Азербайджан составил 17,6 миллиона долларов, тогда как инвестиции из Азербайджана в Китай в том же году равнялись 2,8 миллиона долларов.

Отметим, что общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 году превысил 6,595 миллиарда долларов США, что на 450,9 миллиона долларов или на 6,4% меньше, чем в 2024 году. При этом объём прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в зарубежные экономики составил 2,528 миллиарда долларов, что на 765,4 миллиона долларов или на 43,4% больше, чем в 2024 году.