BMI повысило прогноз цен на газ в Европе и предупредило о росте цен на СПГ в Азии

БАКУ /Trend/ - Компания BMI, которая является подразделением Fitch Solutions, повысила прогноз цен на газ в Европе на 2026 год до диапазона 36-40 евро за МВт·ч по сравнению с прежними 32 евро за МВт·ч на фоне серьезных перебоев в поставках сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, сообщает Trend.

Корректировка прогноза связана как с повреждением СПГ-инфраструктуры Катара, так и с более широкими рисками для поставок на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Сообщения о значительных разрушениях на катарском комплексе СПГ "Ras Laffan" привели к резкому росту цен на газ в Европе.

Глава QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что иранские ракеты поразили крупнейший в мире комплекс по переработке СПГ, нанеся серьезный ущерб двум из 14 производственных линий СПГ, а также одному из двух объектов по переработке газа в жидкое топливо. "Повреждения приведут к выпадению 12,8 миллиона тонн СПГ в год, а восстановление до довоенного уровня займет от трех до пяти лет", - отметил он.

В BMI подчеркивают, что газовые рынки Европы и Азии остаются крайне уязвимыми к перебоям поставок, в то время как американский рынок, ориентированный на индекс Henry Hub, в значительной степени защищен от внешних шоков. "Будучи чистыми импортерами СПГ, Европа и Азия будут конкурировать за доступные партии газа на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока, особенно из Катара", - говорится в анализе.

Цены на TTF превысили 70 евро за МВт·ч в третью неделю марта, в то время как азиатский бенчмарк JKM приблизился к отметке 20 долларов за MMBtu, что означает рост более чем на 200% и 170% соответственно по сравнению со средними значениями до начала конфликта.

В отличие от этого, рынок природного газа США остается относительно изолированным. BMI сохраняет прогноз по Henry Hub на уровне 3,9 доллара за MMBtu на 2026 год. "Американский рынок в значительной степени самодостаточен благодаря устойчивому росту добычи, а экспорт СПГ ограничен мощностями терминалов", - отмечается в отчете.

В частности, СПГ-терминалы США, включая строящийся Golden Pass, уже работают близко к максимальной загрузке, что ограничивает возможности быстрого реагирования на ценовой арбитраж на международных рынках.

Тем не менее, BMI предупреждает о дополнительных рисках роста цен в случае затягивания конфликта или досрочного ввода новых экспортных мощностей в США. "В более долгосрочной перспективе эта изолированность будет постепенно снижаться по мере наращивания экспорта СПГ США в течение следующего десятилетия", - говорится в отчете.

В краткосрочной перспективе логистические ограничения, перебои в работе перерабатывающих мощностей и использование стратегических запасов продолжают сдерживать предложение. По данным BMI, в середине марта цены на СПГ в Северо-Западной Европе (NWE LNG Spark) достигли 16,7 доллара за MMBtu, оставаясь ниже азиатского бенчмарка JKM, что отражает острую конкуренцию со стороны азиатских покупателей.

"В течение большей части марта JKM торговался выше NWE LNG Spark, что свидетельствует о том, что азиатские покупатели в среднем предлагали более высокие цены за партии СПГ. Мы ожидаем усиления этой конкуренции в случае продолжения конфликта, что приведет к дополнительному росту премий риска на глобальных рынках", - заключили в BMI.