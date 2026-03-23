IDEA и Reza Visual Academy запускают фотоконкурс для детей FotoBax

БАКУ /Trend/ - В рамках международного фотопроекта Children’s Eyes on Earth («Планета Земля глазами детей»), реализуемого под патронажем вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и по инициативе основателя ассоциации Reza Visual Academy, всемирно известного фотографа Резы Дегати, в Азербайджане стартует национальный фотоконкурс FotoBax.

Об этом Trend сообщили в IDEA.

Отмечается, что конкурс, организованный в партнерстве с Общественным объединением IDEA, посвящен теме «Я люблю природу – Азербайджан». Конкурс официально стартует 23 марта 2026 года, а прием заявок продлится до 21 сентября.

Следует отметить, что конкурс, предусмотренный для детей и подростков до 18 лет, охватит весенний и летний сезоны. Участники приглашаются отразить через объективы своих фотоаппаратов богатое разнообразие природы Азербайджана, включая его леса, реки и озера, флору и фауну.

Цель конкурса – поддержать молодых фотографов, создать возможности для их творчества и одновременно повысить экологическую осведомленность среди детей и подростков. Благодаря конкурсу дети, используя язык фотографии, смогут выразить свое отношение к природе, а также собственное видение важности охраны окружающей среды.

Инициатива Children’s Eyes on Earth, реализуемая в партнерстве с Общественным объединением IDEA, претворяется в жизнь Резой Дегати. Она направлена на демонстрацию детского взгляда на окружающую среду посредством фотографии. В рамках международного проекта на данный момент собрано более 7 тыс. фотографий из более чем 100 стран.

Более подробную информацию о правилах участия в конкурсе, порядке подачи фотографий и многом другом можно найти на официальном сайте www.fotobax.az.