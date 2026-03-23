Пакистан благодарен Азербайджану за солидарность по вопросу Джамму и Кашмира - посол

БАКУ/ Trend/- Пакистан благодарен Азербайджану за солидарность по вопросу Джамму и Кашмира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на церемонии поднятия флага по случаю Дня Пакистана.

"События прошлого года вновь ясно показали, что мир в Южной Азии невозможен до тех пор, пока вопрос Джамму и Кашмира не будет урегулирован в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал посол.

Г. Мохиуддин также поблагодарил Азербайджан за неизменную дипломатическую и моральную поддержку.

"Этот год также заставляет нас обратить внимание на происходящее в нашем регионе. Конфликт в Афганистане и его последствия затрагивают всех нас. Со своей стороны Пакистан и его руководство продолжат предпринимать все возможные меры для скорейшей деэскалации и урегулирования ситуации. Наши молитвы — со всеми жертвами этого конфликта и за его пределами. Мы искренне надеемся, что в нашем регионе воцарятся мир, безопасность и стабильность",- сказал дипломат.