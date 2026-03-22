Очередная провокация армянской диаспоры в Швейцарии провалилась

БАКУ/ Trend/ - 20 марта в Национальном совете (нижней палате) парламента Швейцарии обсуждалась кантональная инициатива «Кантон Женева 24.321: Аннексия Нагорного Карабаха», передает Trend.

Освобождение политических заключенных в Азербайджане». Национальный совет подавляющим большинством голосов отклонил кантональную инициативу - 108 против 33-х. Поскольку Сенат (верхняя палата) парламента Швейцарии еще в прошлом году отклонил эту кантональную инициативу, вопрос закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит.

Более того, во время прошлогодних обсуждений этого вопроса в комитете по иностранным делам Сената прозвучал призыв более не допускать обсуждения вопросов, касающихся азербайджано-армянских отношений, так как они подрывают успешный мирный процесс в регионе.

Таким образом, последняя попытка армянской диаспоры в Швейцарии добиться хоть какого-то успеха в законодательном органе страны с треском провалилась.

Но местные армянские организации, находящиеся под очевидным влиянием дашнаков, в год выборов в Армении продолжают использовать разного рода пропагандистские акции для подрыва мирного процесса, являющегося главным козырем администрации Пашиняна.

Так,18 марта в Женевском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, организованная Международной христианской солидарностью (CSI), Швейцарско-армянской ассоциацией (l’Association Suisse Arménie), Армянским фронтом правовой защиты и организацией, представившейся как «Комитет по защите основных прав народа Нагорного Карабаха», на тему «Швейцария, SOCAR и Южный Кавказ: годовщина Швейцарской мирной инициативы по Нагорному Карабаху».

На мероприятии была озвучена жалоба на компанию SOCAR Trading,в которой

утверждалось, что посредством своей коммерческой деятельности она оказывала финансовую поддержку государству, якобы ответственному за «изгнание армянского населения из Нагорно-Карабахского региона».

Это далеко не первый случай нападок армянских реваншистов страны на деятельность SOCAR в Швейцарии. Как и все предыдущие она обречена на провал. Но пропагандистский эффект на период до выборов в Армении иметь может. По мнению независимых наблюдателей, рассматриваемая «жалоба» носила предвыборный характер и не создавала никаких юридических обязательств.

На этом же мероприятии также было отмечено, что год назад правительство Швейцарии отказалось от исполнения требования Федерального Собрания ( парламента) о проведении так называемого «мирного форума» между Азербайджаном, Арменией и «представителями народа Нагорного Карабаха» в связи с нежеланием обоих государств Тот факт, что правительство Швейцарии категорически отвергло эту инициативу в связи с отказом Азербайджана и Армении участвовать в каком-то «форуме» в Альпах вместо реального мирного процесса при поддержке США вызвал недовольство и обиду участников мероприятия.

Важно и то, что если на предыдущих аналогичных мероприятиях армянской диаспоры участвовали члены швейцарского парламента, то в этот раз депутаты проигнорировали междусобойчик армянских реваншистов и христианских радикалов.