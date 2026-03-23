ЕБРР усиливает инвестиционное сотрудничество с Узбекистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Кабинете Министров Узбекистана прошли переговоры заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Грегом Гайеттом, передает Trend.

ЕБРР по-прежнему выступает одним из основных стратегических партнёров республики. За последние годы банк сформировал в Узбекистане крупнейший инвестиционный портфель в регионе, превышающий 7 миллиардов долларов.

Только в 2025 году объём операций превысил 1 миллиард долларов, причём 85% средств было направлено на поддержку частного сектора.

В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества на 2026 год, включая развитие частного бизнеса, реализацию инфраструктурных проектов и внедрение цифровых технологий.

Особый акцент был сделан на инициативах, направленных на повышение качества жизни и укрепление устойчивости экономики. Речь шла о модернизации энергетической инфраструктуры, развитии водосберегающих и ирригационных систем, цифровой трансформации «Узбекистон темир йуллари», а также поставках электробусов в Нукус и Самарканд.

По итогам переговоров стороны договорились активизировать работу над новыми механизмами финансирования инфраструктуры в специальных экономических зонах и продолжить взаимодействие на международных площадках.