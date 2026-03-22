Около 3 тысяч человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 08:00 28 февраля до 10:00 22 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 2 921 человек.

Как сообщает Trend, 486 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, среди эвакуированных - 722 гражданина Китая, 323 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 142 - Индии, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 53 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 22 - Канады, 19 - Франции, по 18 граждан Саудовской Аравии и Японии, 17 - Грузии, 15 - Узбекистана, по 13 граждан Польши, Швеции и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана, Мексики и США, по 10 - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - Объединённых Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии.

Кроме того, среди эвакуированных есть по 5 граждан Сербии, Чехии, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении.

Из Ирана в Азербайджан также были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Эвакуации стали следствием обострения военной конфронтации между США и Ираном. 28 февраля, из-за отсутствия конкретного соглашения по ядерной программе, США и Израиль начали авиаудары по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты Израиля и США в регионе ракетами и дронами.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрало сынa Али Хаменеи, Сейида Муджтабу Хаменеи, третьим Верховным лидером страны.

С 1 по 5 марта конфликт расширился, охватив разные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери США составили 8 погибших и более 140 раненых.

Конфликт создал серьезные риски для энергетической инфраструктуры региона и морских перевозок. Из-за напряженности в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.