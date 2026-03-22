Грузия снизила импорт природного газа из Азербайджана в январе

БАКУ /Trend/ - В январе из Азербайджана в Грузию было экспортировано 290,1 миллиона кубометров природного газа на сумму 33,446 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в денежном выражении снизился на 3,6 миллиона долларов США или на 9,8%, а по объему - на 6,2 миллиона кубометров, что составляет 2,1%.

В целом в январе 2026 года Азербайджан экспортировал за границу 2,292 миллиарда кубометров природного газа на сумму 687,5 миллиона долларов США. По сравнению с январем 2025 года экспорт в денежном выражении сократился на 182,6 миллиона долларов или на 21%, а по объему - на 46,9 миллиона кубометров, или на 2%.

При этом в январе текущего года в Азербайджан был импортирован природный газ только из одной страны - Исламской Республики Иран. Объем импорта составил 43,5 миллиона кубометров на сумму 2,9 миллиона долларов США. Для сравнения, в январе прошлого года из Туркменистана в Азербайджан было импортировано 42,6 миллиона кубометров на сумму 6,4 миллиона долларов США. Таким образом, за год импорт газа в денежном выражении сократился в 2,2 раза, или на 3,5 миллиона долларов, а по объему увеличился на 894 000 кубометров, или на 2,1%.