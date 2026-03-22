Иран заявил об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

БАКУ/ Trend/ - Армия Ирана успешно нанесла удар по аэропорту Бен-Гурион с применением современного беспилотника «Араш-2». Об этом заявил представитель армии Ирана, передает Trend.

«Араш-2» это более продвинутая и разрушительная версия по сравнению с «Киан» и «Араш-1». Дальность его действия составляет около 2000 км. Благодаря очень малой радиолокационной заметности, дрон способен проходить через системы ПВО противника, оставаясь труднообнаружимым. Кроме того, он обладает высокой продолжительностью полёта и относительно низкой стоимостью по сравнению с ракетами ПВО, что делает его экономически эффективным. Беспилотник «Араш-2» быстро производится, а его подготовка и запуск занимают минимальное время, что позволяет при необходимости оперативно применять их в большом количестве.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.