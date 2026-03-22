Израильские ВВС нанесли удар по стратегическому объекту в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - В субботу ВВС Израиля нанесли удар по объекту ядерных исследований и разработок в Тегеране.

Как сообщает Trend, с соответствующим заявлением выступила пресс-служба израильской армии.

Сообщается, что целью был объект на территории Технологического университета Малек-Аштар, который, предположительно, используется иранской военной промышленностью для производства компонентов ядерного оружия.

Отмечается, что этот университет, входящий в состав Министерства обороны Ирана, находится под западными санкциями за деятельность, связанную с ядерной программой и разработкой баллистических ракет.