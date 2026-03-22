В Турции задержаны 139 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

Турция Материалы 22 марта 2026 05:28 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В результате операций, проведенных в 29 провинциях Турции за последние две недели, были задержаны 139 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Как сообщает Trend, МВД Турции опубликовало информацию об этом в своем аккаунте "X".

Отмечается, что среди задержанных есть лица, идентифицированные как члены террористической организации, оказывали финансовую поддержку ее деятельности и ранее принимали участие в работе организации.

Суд постановил задержать 14 человек, 9 взяты под стражу, допрос остальных подозреваемых в полицейских участках продолжается.

