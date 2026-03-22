Азербайджанские дзюдоистки завершили Кубок Тюрингии с 6 медалями

БАКУ/ Trend/ - В немецком Бад-Бланкенбурге завершился Кубок Тюрингии по дзюдо.

Как сообщает Trend, на международном турнире, организованном в 32-й раз, юношеская женская сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Сунай Саламова (40 кг) была удостоена золотой, Захра Гулиева (40 кг) - серебряной, Парвин Севханлы (44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Масума Мамедли (70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг) - бронзовых наград.

Отметим, что в возрастной категории U-18 в общей сложности вели борьбу 243 мастера татами.