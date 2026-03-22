Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели стоимость одной унции золота в Азербайджане снизилась на 1,2% и составила 279,0125 маната.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя цена одной унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 309 манатов, или 3,5%, и составила свыше 8453 манатов.

Изменение цены одной унции золота

9 марта - 16 марта 8524,7435 10 марта 8781,1205 17 марта 8564,6680 11 марта 8847,4630 18 марта 8478,7160 12 марта 8743,6015 19 марта 8245,7310 13 марта 8678,1090 20 марта - Средняя цена за неделю 8762.5735 Средняя цена за неделю 8453.464625

В течение недели цена одной унции серебра в Азербайджане снизилась на 7,6 маната, или на 5.6%. Средневзвешенная цена серебра составила 134,7 маната, что на 12,1 маната, или 8,3% меньше, чем на предыдущей неделе.

Изменение цены одной унции серебра

9 марта - 16 марта 136,3919 10 марта 150,3560 17 марта 140,1433 11 марта 150,0259 18 марта 133,6175 12 марта 143,6339 19 марта 128,7764 13 марта 143,4055 20 марта - Средняя цена за неделю 146.855325 Средняя цена за неделю 134.732275

Цена одной унции платины за неделю снизилась на 20,4085 маната, или на 0,6%. Средневзвешенная цена одной унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 130,1 маната, или на 3,5%, и составила 3 566,4555 маната.

Изменение цены одной унции платины

9 марта - 16 марта 3504,6350 10 марта 3718,9200 17 марта 3693,6240 11 марта 3754,8750 18 марта 3583,3365 12 марта 3666,8405 19 марта 3484,2265 13 марта 3645,6840 20 марта - Средняя цена за неделю 3696,579875 Средняя цена за неделю 3566,4555

Цена одной унции палладия за неделю снизилась на 106,947 маната, или на 4%. Средневзвешенная цена одной унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 140,5 маната, или на 5%, и составила 2 678,305375 маната.

Изменение цены одной унции палладия 9 марта - 16 марта 2676.9305 10 марта 2862,1030 17 марта 2768,4075 11 марта 2850,7810 18 марта 2697,9000 12 марта 2787,7705 19 марта 2569,9835 13 марта 2774,6975 20 марта - Средняя цена за неделю 2818.838 Средняя цена за неделю 2678.305375

Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.