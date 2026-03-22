Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

Экономика Материалы 22 марта 2026 00:01 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели стоимость одной унции золота в Азербайджане снизилась на 1,2% и составила 279,0125 маната.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя цена одной унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 309 манатов, или 3,5%, и составила свыше 8453 манатов.

Изменение цены одной унции золота

9 марта

-

16 марта

8524,7435

10 марта

8781,1205

17 марта

8564,6680

11 марта

8847,4630

18 марта

8478,7160

12 марта

8743,6015

19 марта

8245,7310

13 марта

8678,1090

20 марта

-

Средняя цена за неделю

8762.5735

Средняя цена за неделю

8453.464625

В течение недели цена одной унции серебра в Азербайджане снизилась на 7,6 маната, или на 5.6%. Средневзвешенная цена серебра составила 134,7 маната, что на 12,1 маната, или 8,3% меньше, чем на предыдущей неделе.

Изменение цены одной унции серебра

9 марта

-

16 марта

136,3919

10 марта

150,3560

17 марта

140,1433

11 марта

150,0259

18 марта

133,6175

12 марта

143,6339

19 марта

128,7764

13 марта

143,4055

20 марта

-

Средняя цена за неделю

146.855325

Средняя цена за неделю

134.732275

Цена одной унции платины за неделю снизилась на 20,4085 маната, или на 0,6%. Средневзвешенная цена одной унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 130,1 маната, или на 3,5%, и составила 3 566,4555 маната.

Изменение цены одной унции платины

9 марта

-

16 марта

3504,6350

10 марта

3718,9200

17 марта

3693,6240

11 марта

3754,8750

18 марта

3583,3365

12 марта

3666,8405

19 марта

3484,2265

13 марта

3645,6840

20 марта

-

Средняя цена за неделю

3696,579875

Средняя цена за неделю

3566,4555

Цена одной унции палладия за неделю снизилась на 106,947 маната, или на 4%. Средневзвешенная цена одной унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 140,5 маната, или на 5%, и составила 2 678,305375 маната.

Изменение цены одной унции палладия

9 марта

-

16 марта

2676.9305

10 марта

2862,1030

17 марта

2768,4075

11 марта

2850,7810

18 марта

2697,9000

12 марта

2787,7705

19 марта

2569,9835

13 марта

2774,6975

20 марта

-

Средняя цена за неделю

2818.838

Средняя цена за неделю

2678.305375

Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.

