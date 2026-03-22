Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели стоимость одной унции золота в Азербайджане снизилась на 1,2% и составила 279,0125 маната.
Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя цена одной унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 309 манатов, или 3,5%, и составила свыше 8453 манатов.
Изменение цены одной унции золота
|
9 марта
|
-
|
16 марта
|
8524,7435
|
10 марта
|
8781,1205
|
17 марта
|
8564,6680
|
11 марта
|
8847,4630
|
18 марта
|
8478,7160
|
12 марта
|
8743,6015
|
19 марта
|
8245,7310
|
13 марта
|
8678,1090
|
20 марта
|
-
|
Средняя цена за неделю
|
8762.5735
|
Средняя цена за неделю
|
8453.464625
В течение недели цена одной унции серебра в Азербайджане снизилась на 7,6 маната, или на 5.6%. Средневзвешенная цена серебра составила 134,7 маната, что на 12,1 маната, или 8,3% меньше, чем на предыдущей неделе.
Изменение цены одной унции серебра
|
9 марта
|
-
|
16 марта
|
136,3919
|
10 марта
|
150,3560
|
17 марта
|
140,1433
|
11 марта
|
150,0259
|
18 марта
|
133,6175
|
12 марта
|
143,6339
|
19 марта
|
128,7764
|
13 марта
|
143,4055
|
20 марта
|
-
|
Средняя цена за неделю
|
146.855325
|
Средняя цена за неделю
|
134.732275
Цена одной унции платины за неделю снизилась на 20,4085 маната, или на 0,6%. Средневзвешенная цена одной унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 130,1 маната, или на 3,5%, и составила 3 566,4555 маната.
Изменение цены одной унции платины
|
9 марта
|
-
|
16 марта
|
3504,6350
|
10 марта
|
3718,9200
|
17 марта
|
3693,6240
|
11 марта
|
3754,8750
|
18 марта
|
3583,3365
|
12 марта
|
3666,8405
|
19 марта
|
3484,2265
|
13 марта
|
3645,6840
|
20 марта
|
-
|
Средняя цена за неделю
|
3696,579875
|
Средняя цена за неделю
|
3566,4555
Цена одной унции палладия за неделю снизилась на 106,947 маната, или на 4%. Средневзвешенная цена одной унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 140,5 маната, или на 5%, и составила 2 678,305375 маната.
|
Изменение цены одной унции палладия
|
9 марта
|
-
|
16 марта
|
2676.9305
|
10 марта
|
2862,1030
|
17 марта
|
2768,4075
|
11 марта
|
2850,7810
|
18 марта
|
2697,9000
|
12 марта
|
2787,7705
|
19 марта
|
2569,9835
|
13 марта
|
2774,6975
|
20 марта
|
-
|
Средняя цена за неделю
|
2818.838
|
Средняя цена за неделю
|
2678.305375
Отметим, что в 2026 году 8 марта – Международный женский день – приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики следующий рабочий день, 9 марта (понедельник), также считается нерабочим. Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20 марта также считается нерабочим днём, в связи с чем показатели за указанные даты не публиковались.