Азербайджан ждет разъяснений от России в связи с заявлением Марии Захаровой - МИД

БАКУ /Trend/ - Попытка официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой во время последнего пресс-брифинга, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно религиозных деятелей, упомянуть имя Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в контексте, не имеющем никакого отношения к теме, является неприемлемой.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя неприемлемые высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой, прозвучавшие во время последнего брифинга.

"Упоминание имени Общенационального лидера Гейдара Алиева в подобной форме является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу.

Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя.

Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не неуместных заявлений, усиливающих напряженность и подрывающих доверие.

Ожидаем от российской стороны разъяснений по поводу данного заявления", - отметил представитель МИД.