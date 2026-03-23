Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Политика Материалы 23 марта 2026 16:09 (UTC +04:00)
В Баку и Абшеронском районе пройдут учебные полеты БПЛА
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В направлениях города Баку и Абшеронского района будут проведены учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию Министерство обороны Азербайджана.

"В соответствии с планом подготовки на 2026 год, 23 марта примерно в 16:00 будут осуществлены учебно-тренировочные полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана в направлениях города Баку и Абшеронского района.

В связи с активностью БПЛА в небе призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в информации ведомства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости