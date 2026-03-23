Иран пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Израиля

БАКУ /Trend/ - Иран заявил, что в ответ на атаки на электроэнергетический сектор нанесет удары по электростанциям Израиля, а также по энергетическим объектам, обеспечивающим электроэнергией американские военные базы в странах региона.

Как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Президент США заявил, что Корпус стражей исламской революции намерен атаковать объекты по опреснению воды с целью создать трудности для населения стран региона. Мы полны решимости отвечать на любую угрозу на уровне того воздействия, которое она создает. Если вы нанесете удар по электроэнергии, мы также нанесем удар по электроэнергии", - говорится в заявлении КСИР.

Напомним, что в субботу Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив для всего судоходства, энергетические станции Ирана станут целями для ударов.