Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь добился очередного успеха в глобальном рейтинге

БАКУ/ Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь подтвердил статус ведущего аэропорта региона, став лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026 в номинации «Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ». Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев, передает Trend.

Награда была вручена 18 марта в Лондоне (Великобритания) в ходе официальной церемонии, состоявшейся в рамках выставки Passenger Terminal Expo (PTE World).

Премия World Airport Awards считается одной из наиболее авторитетных международных наград в авиационной отрасли и присуждается по итогам крупнейшего ежегодного независимого опроса пассажиров по всему миру. Учреждённая в 1999 году, она основывается на масштабных исследованиях, оценивающих пассажирский опыт более чем в 565 аэропортах мира. В опросе участвуют тысячи пассажиров из разных стран, а результаты формируются независимо, без какого-либо влияния со стороны аэропортов.

При оценке учитываются все ключевые этапы пассажирского путешествия — регистрация, контроль авиационной безопасности и паспортный контроль, транзитные зоны, торговые и сервисные пространства, а также вся инфраструктура обслуживания вплоть до посадки на рейс.

Очередное присуждение этой награды Международному аэропорту Гейдар Алиев является подтверждением высокого уровня сервиса, последовательной стратегии развития и устойчивого лидерства в регионе. Благодаря современной инфраструктуре, пассажироориентированной модели обслуживания и инновационным технологическим решениям аэропорт продолжает укреплять свои позиции как одного из ключевых авиационных узлов региона.