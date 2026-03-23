Новая Конституция: Казахстан делает шаг к более предсказуемой экономике

БАКУ /Trend/ - 15 марта в Казахстане прошел референдум, на котором 87,15% голосовавших поддержали принятие новой Конституции. Это событие стало сигналом к началу масштабной перестройки экономической модели страны. Власти подчеркивают, что обновленный Основной закон - это фундамент для привлечения качественного капитала.

Потребность в таких изменениях подтверждается цифрами: за 9 месяцев 2025 года приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 10,9%, достигнув 14,9 млрд долларов. Чтобы сохранить этот тренд, государству необходимо предложить бизнесу долгосрочную предсказуемость.

В современной экономике, особенно для банковского и технологического секторов, данные фактически приравниваются к основному активу. Отсутствие жестких правовых гарантий в сфере кибербезопасности создает для инвесторов прямые риски потери интеллектуальной собственности или клиентских баз. В этом контексте закрепление защиты данных в 21-й статье Конституции становится инструментом минимизации операционных рисков. Планируется ограничить выгрузку данных из государственных баз. Усиление ответственности и внедрение технических стандартов маскирования информации призваны убедить бизнес в сохранности его цифровых ресурсов на территории Казахстана. Штрафы за нарушения вырастут до 5000 МРП, а за массовые утечки рассматривается введение уголовного наказания.

Еще один важный инструмент - децентрализация и создание новых точек роста экономики страны. Статья 5 новой Конституции позволяет ввести режим “города ускоренного развития”. Первым таким проектом станет Алатау. Законопроект о его специальном статусе, который Мажилис планирует рассмотреть во втором чтении 27 марта, предполагает использование международных стандартов, особые налоговые условия и развитие рынка цифровых активов.

Параллельно планируется закрепить специальным конституционным законом статус Астаны. Для столицы предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. По словам заместителя Премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, эти инициативы направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.

Меняется и подход к человеческому капиталу. Обновленная статья 3 фактически превращает науку в прямую производительную силу экономики. Университеты получают больше академической свободы, а для их поддержки создаются эндаумент-фонды - первый такой фонд был зарегистрирован в феврале 2026 года.

Параллельно 31 декабря 2025 года правительство утвердило новую Концепцию инвестиционной политики до 2030 года. Основная цель здесь - сделать систему привлечения капитала гибкой и современной.

Важным шагом является реформа социально-предпринимательских корпораций (СПК). Теперь это полноценные региональные институты развития. Их задача - создавать отраслевые кластеры, вокруг которых сможет расти средний и малый бизнес. В то же самое время в специальных экономических зонах упрощаются процедуры: инвесторам станет проще заходить на площадки и запускать производство.

Особое внимание уделяется “юридическому щиту” для бизнеса. Функции Инвестиционного омбудсмена переданы Генеральному прокурору. Это серьезный сигнал: защита прав инвесторов переходит на уровень высшего надзорного органа. Чтобы контроль был оперативным, в регионах будут назначены специальные инвестиционные прокуроры, задача которых - сопровождать проекты и пресекать административное давление “на местах”.

Кроме того, для надежных участников рынка внедряется “зеленый коридор” - ускоренный порядок получения госуслуг. Все запросы бизнеса теперь будут стекаться в "единое окно" - Kazakhstan Investment House, что должно избавить инвесторов от хождения по кабинетам.

В условиях глобальной неопределённости новая Конституция, вместе с сопутствующими мерами, призвана снизить инвестиционные риски для Казахстана. Закрепление прав инвесторов, статуса инновационных зон и защиты данных на уровне высшего закона делает экономическую среду более предсказуемой. В долгосрочной перспективе это позволит стране снизить зависимость от сырьевого сектора, превратив интеллектуальный потенциал и прозрачное право в ключевые факторы устойчивого экономического роста.