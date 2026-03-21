В Баку состоялся концерт, посвящённый 111-й годовщине победы в битве при Чанаккале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 111-й годовщине победы в битве при Чанаккале, сообщает Trend Life.

В концерте выступили Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра, народного артиста Ялчина Адигёзалова и Государственная хоровая капелла (главный хормейстер, народная артистка Гюльбаджи Иманова).

В рамках программы было представлено ораториальное произведение выдающегося композитора Васифа Адигёзалова "Чанаккале-1915". Это произведение, являясь художественно-музыкальным отражением исторических событий, произвело глубокое впечатление на слушателей.

В оратории выступили солисты - Сельджан Фермор-Хескет (сопрано), Гюнель Асадова (меццо-сопрано), Самир Джафаров (тенор), Махир Тагизаде (баритон), а также Рустам Бехруди (художественное чтение), придавшие исполнению особую эмоциональную выразительность.

Мероприятие завершилось бурными аплодисментами, став данью уважения памяти героев Чанаккалинского сражения.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!