Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 23 марта 2026 13:08 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени Правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, Правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. В течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия."

