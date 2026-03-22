Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2026 года объём торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 779,4 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, торговый оборот увеличился на 34 миллиона долларов, или 4,6%. В общей структуре внешней торговли Азербайджана доля Китая составила 12,44%, что позволило ему занять третье место среди стран‑партнёров по объёму торговли.

В течение января-февраля 2026 года из Азербайджана в Китай было экспортировано продукции на 21,6 миллиона долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (рост на 10,7 миллиона долларов).

Импорт из Китая в Азербайджан за тот же период составил 757,8 миллиона долларов, увеличившись на 23,3 миллиона долларов или 3,2% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Китай стал крупнейшим поставщиком товаров для Азербайджана.

В целом за январь-февраль 2026 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 6,264 миллиарда долларов, что на 2,640 миллиарда долларов или 29,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Объём экспорта составил 3,665 миллиарда долларов, а объём импорта — 2,599 миллиарда долларов. За последний год экспорт сократился на 1,101 миллиарда долларов или 23,1%, а импорт — на 1,539 миллиарда долларов, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

В результате во внешней торговле сформировался положительный торговый баланс в размере 1,066 миллиарда долларов, что на 438 миллионов долларов, или в 1,7 раза больше, чем за прошлый год.