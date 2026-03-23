В Азербайджане выросло производство в агросекторе

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 миллиард 140,6 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации ведомства, это на 1,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период производство продукции животноводства увеличилось на 0,9%, а растениеводства - на 5,3%. Произведено 93,1 тыс. тонн мяса в живом весе, 321,3 тыс. тонн молока, 362,2 миллиона штук яиц и 50,2 тыс. тонн овощей.

По сравнению с январем-февралем 2025 года производство овощей выросло на 5,3%, мяса - на 2%, а производство молока снизилось на 0,4%, яиц - на 3,3%.