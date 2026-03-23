Япония не давала США никаких обещаний по Ормузскому проливу - генсек

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 19 марта в Вашингтоне, не брала на себя каких-либо конкретных обязательств относительно участия страны в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио.

Он признал, что на встрече в Вашингтоне Трамп призвал Токио внести вклад в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Однако Япония не брала на себя никаких конкретных обязательств по этому вопросу, такого факта не было", - подчеркнул генеральный секретарь.

Он отметил, что после прекращения огня также не было принято никакого решения о направлении в этот регион Военно-морских сил страны.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в интервью одному из телеканалов не исключил сценарий отправки вооруженных сил страны для разминирования Ормузского пролива.