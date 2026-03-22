Россия увеличила закупки электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано 10,4 млн кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, доход от экспорта данного объема электроэнергии составил 558 тыс. долларов США.

По сравнению с январем 2025 года экспорт электроэнергии в Россию увеличился на 1,2 млн кВт·ч, или на 12,8% в объеме, а в стоимостном выражении — на 204 тыс. долларов США, или в 1,6 раза.

В то же время, в январе 2026 года из России в Азербайджан было экспортировано 7,8 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 307 тыс. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 98 тыс. долларов США, или на 46,9% в стоимостном выражении, тогда как в объеме сократился на 101 тыс. кВт·ч, или на 1,3%.

В январе 2026 года Азербайджан в целом экспортировал электроэнергию в две страны — Россию и Исламскую Республику Иран — в объеме 13,3 млн кВт·ч на сумму 640 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 7,1 млн долларов США, или в 12,1 раза, а в объеме — на 127,6 млн кВт·ч, или в 10,6 раза. Существенное снижение объема в годовом сравнении связано с отсутствием экспорта электроэнергии в Грузию в отчетном месяце. Так, в январе прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 128,7 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 7,3 млн долларов США.

Кроме того, в январе текущего года Азербайджан импортировал электроэнергию из двух стран — России и Грузии — в объеме 7,8 млн кВт·ч на сумму 309 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель увеличился на 19 тыс. долларов США, или на 6,5% в стоимостном выражении, тогда как в объеме сократился на 2,9 млн кВт·ч, или на 27,1%.