Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)

Азербайджан Материалы 23 марта 2026 10:35 (UTC +04:00)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага по случаю Дня Пакистана.

Как сообщает в понедельник Trend, флаг был поднят послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином. В ходе мероприятия были зачитаны послания Президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Выступая на церемонии, Г.Мохиуддин отметил, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира.

"Мы благодарны Азербайджану за солидарность с нами по вопросу Джамму и Кашмира. События прошлого года вновь ясно показали, что мир в Южной Азии невозможен до тех пор, пока вопрос Джамму и Кашмира не будет урегулирован в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал посол.

Он также поблагодарил Азербайджан за неизменную дипломатическую и моральную поддержку.

"Конфликт в Афганистане и его последствия затрагивают всех нас. Со своей стороны Пакистан и его руководство продолжат предпринимать все возможные меры для скорейшей деэскалации и урегулирования ситуации. Наши молитвы — со всеми жертвами этого конфликта и за его пределами. Мы искренне надеемся, что в нашем регионе воцарятся мир, безопасность и стабильность", - сказал Г.Мохиуддин.

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости