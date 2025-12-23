Центр анализа международных отношений и МИД Азербайджана провели тренинг для представителей медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) для представителей СМИ был проведен тренинг на тему «Новая архитектура мира Южного Кавказа, региональная дипломатия и медиаграмотность», сообщает Trend.

Отмечается, что 2025 год запомнился знаменательными событиями как для Азербайджана, так и для всего региона Южного Кавказа. В частности, парафирование проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», а также упразднение Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур рассматривается как логичный и успешный результат мирного процесса, инициированного нашей страной. Кроме того, благодаря последовательной и принципиальной дипломатии Азербайджана, некоторые государства, которые проявляли предвзятое отношение к нашей стране во время 44-дневной Отечественной войны и на последующих этапах, уже признают новые геополитические реалии, учитывают их и намерены открыть новую страницу в отношениях с Азербайджаном.

Основная цель тренинга, организованного совместно МИД и ЦАМО - повысить профессиональный и аналитический уровень подготовки представителей СМИ по этим процессам и их международному политическому значению.

В своей вступительной речи председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что проводятся тренинги для журналистов, специализирующихся в области внешней политики, что важно для повышения их осведомленности. По его словам, повышение профессионального уровня представителей СМИ является ключевым для правильного и объективного освещения наших национальных интересов на международной арене.

В первой части тренинга руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде выступил на тему «8 августа: парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне и дальнейшие шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе», член правления ЦАМО Джавид Велиeв — на тему «Отношения между Азербайджаном и Организацией тюркских государств (ОТГ): в контексте продолжающегося мирного процесса с Арменией», руководитель управления анализа и стратегических исследований МИД Шахин Шахъяров - на тему «Роль Азербайджанской Республики и отношения с соседними государствами в новой геополитической ситуации на Южном Кавказе».

Во второй части начальник отдела ЦАМО Васиф Гусейнов проинформировал участников тренинга по теме «Новый этап отношений Азербайджан–США и Азербайджан–Франция после встречи в Вашингтоне, переоценка роли ЕС на Южном Кавказе», а ведущий консультант ЦАМО Султан Захидов — по теме «Азиатское направление во внешней политике Азербайджана: перспективы сотрудничества в рамках C6, СВМДА и других форматов».

Затем были даны ответы на многочисленные вопросы участников тренинга.

В мероприятии приняли участие 19 представителей СМИ.

