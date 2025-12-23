Утверждена обновленная программа юношеской Олимпиады-2028

БАКУ /Trend/ - Исполнительный совет Международного Олимпийского комитета (МОК) объявил об изменениях в спортивной программе юношеских Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в регионе Вальтеллина–Доломиты в Италии, сообщает Trend.

Согласно решению МОК, Игры 2028 года будут проводиться в более сжатые сроки по сравнению с предыдущими соревнованиями, а общее число участников сократится примерно на 20 процентов.

Обновленная программа включит в себя семь основных видов зимних Олимпийских игр: биатлон, бобслей, керлинг, хоккей на льду, санный спорт, конькобежный спорт и лыжные гонки. Вместе с тем в программу будут добавлены семь новых видов спорта, тогда как 15 дисциплин исключат.

Член МОК и председатель Комиссии по олимпийской программе Карл Штосс отметил, что изменения отражают принципы устойчивого развития и инноваций, а также нацеленность на современные форматы соревнований, привлекательные для молодежи. По его словам, основная цель заключается в том, чтобы юношеские Олимпийские игры 2028 года предложили спортсменам опыт мирового уровня с учетом их потребностей в развитии и возможностей принимающего региона.