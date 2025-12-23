Состоялся саммит руководителей по информационной безопасности госорганов (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 23 декабря 2025 19:46 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Государственная служба специальной связи и информационной безопасности организовала «VII Саммит руководителей по информационной безопасности государственных органов» с целью укрепления координации в сфере информационной безопасности в государственных учреждениях, обсуждения актуальных рисков и стратегических подходов. Саммит состоялся в Нахчыване, в нем приняли участие руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также ответственные руководители по информационной безопасности.

Об этом Trend сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что до начала мероприятия полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов и председатель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Нахчыван.

Затем «VII Саммит руководителей по информационной безопасности государственных органов» начал свою работу. Открыв мероприятие с приветственной речью, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов подчеркнул растущую роль информационной безопасности в государственном управлении, отметив, что защита государственных информационных ресурсов в цифровой среде является важной частью национальной безопасности. Он обратил внимание участников на важность системного подхода и институционального сотрудничества в этой сфере.

В своем вступительном слове председатель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев заявил, что существование киберугроз требует применения новых методов и механизмов в обеспечении информационной безопасности. Он отметил, что основная цель в обеспечении информационной безопасности государственных органов - формирование устойчивой и координированной среды безопасности на основе принципов превентивной защиты. Кроме того, И.Мусаев представил подробные статистические данные о работе Службы в Нахчыванской Автономной Республике.

Далее заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР Азер Мамедрагимов выступил с докладом о работе по обеспечению информационной безопасности в Нахчыване параллельно с процессами цифровой трансформации. Он отметил, что приведение информационных систем государственных органов в соответствие с требованиями безопасности является одним из ключевых условий для устойчивого развития.

В продолжение мероприятия заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов выступил с докладом на тему «Статистические показатели по состоянию информационной безопасности в государственных органах, проведенные работы, нововведения и планы в Нахчыванской АР». В докладе участникам были представлены текущая ситуация в области защиты государственных информационных ресурсов, выявленные основные риски, а также меры по их устранению, и шаги по укреплению инфраструктуры информационной безопасности в Нахчыване. Также были обозначены приоритетные направления на предстоящий период.

Затем состоялось обсуждение существующих вызовов в сфере информационной безопасности, новых технологических тенденций и проблем, с которыми сталкиваются государственные органы. Отмечено, что заседания в таком формате вносят важный вклад в создание устойчивой системы в сфере информационной безопасности.

