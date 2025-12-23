Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией еще больше укрепляется благодаря энергопроектам - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией еще больше укрепляется благодаря масштабным проектам, реализуемым в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в своем выступлении на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Премьер-министр подчеркнул, что это сотрудничество вносит значительный вклад в энергетическую безопасность не только двух стран, но и региона в целом.

"Стратегические проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, обеспечили надежный и устойчивый экспорт азербайджанских энергоресурсов на европейские рынки. Через несколько дней, 31 декабря, исполнится пять лет с начала коммерческой транспортировки газа в Европу по газопроводу TAP, который является завершающим звеном Южного газового коридора. За прошедшие пять лет число стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, увеличилось до 14, из которых 10 — европейские страны. Благодаря нашим совместным усилиям мы начали поставки газа в Сирию в августе. Впервые азербайджанский газ транспортируется в регион Ближнего Востока через территорию Турции", - отметил он.

